Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800B видеоштатив
Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800B видеоштатив
Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800B видеоштатив
Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800B видеоштатив
Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800B видеоштатив
Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800B видеоштатив
Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800B видеоштатив
Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800B видеоштатив
Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800B видеоштатив
Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800B видеоштатив
Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800B видеоштатив
Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800B видеоштатив

Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800B видеоштатив

Falcon Eyes
Артикул: DAN-6779

Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800B.

Трехсекционный алюминиевый штатив с 2D-головой с жидкостным демпфированием и контрбалансом, рабочая высота - 90-184 см, в сложенном виде 91 см. Максимальная нагрузка на голову - 5 кг, на штатив - 10 кг. Штатив имеет стабилизирующую растяжку. Для удобства транспортировки и хранения поставляется в чехле. Вес - 4,3 кг.

Описание

Штатив предназначен для стабилизации изображения при видеосъемке видеокамерами или зеркальными фотоаппаратами весом до 5 кг. Ножки изготовлены из алюминиевых трубок, фиксируются клипсами из прочного ABS-пластика. Максимальная высота - 184 см, минимальная рабочая высота - 90 см.

Для усиления штатива используется верхняя растяжка, которая не позволяет ногам разъезжаться. 

Видеоголова штатива вращается вокруг своей оси на 360 градусов и наклоняется в пределах от +90 до -75 градусов для проведения плавного горизонтального и вертикального панорамирования. Головка изготавливается из легкого и прочного алюминиево-магниевого сплава, оборудована быстросъемной площадкой, съемной рукояткой и пузырьковым уровнем. На штативной головке также предусмотрено резьбовое отверстие 3/8" для установки дополнительного оборудования или обвеса: осветителя, микрофона, монитора.

Видеоголова съемная, ее конструкция предусматривает установку не только на шаровую базу штатива, но также на монопод, слайдер и другие держатели с шаровой опорой диаметром 75 мм или соответствующим резьбовым отверстием.

Жидкостный механизм демпфирования гасит вибрации, делает вращение камеры плавным и исключает рывки в начале и конце движения камеры.

Механизм постоянного (предустановленного) контрбаланса создает усилие, возвращающее наклоненную камеру в горизонтальное положение и препятствуя опрокидыванию штатива.

Быстросъемная площадка с резиновыми накладками и винтами 1/4" и 3/8" для установки камеры помогает сбалансировать центр тяжести оборудования относительно центральной оси штатива (ход площадки 50 мм). Камера с присоединенной заранее площадкой закрепляется на штативе одним движением руки, и так же легко демонтируется, при этом сохраняет устойчивость во время съемки. Фиксатор площадки надежно предохраняет камеру от выскальзывания из направляющих даже если стопор площадки отпущен.

Для удобной транспортировки и хранения штатив комплектуется сумкой-чехлом.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка штатива - 10 кг
  • максимальная нагрузка головы - 5 кг
  • количество секций - 3
  • максимальная высота штатива - 184 см
  • минимальная высота штатива - 90 см
  • длина в сложенном виде - 91 см
  • диаметр шаровой базы - 74 мм
  • тип зажимов секций - клипсы
  • материал ножек - алюминий
  • материал зажимов - ABS-пластик
  • тип усиления штатива - верхняя растяжка
  • штативная голова - съемная
  • горизонтальное панорамирование - 360 град.
  • размер чехла - 101х21х19 см
  • размер упаковки - 99х20,5х19,5 см
  • вес головы (с рукояткой) - 1,3 кг
  • вес штатива с головой - 4,3 кг
  • все комплекта с упаковкой - 5,3 кг

