Benro A-2680T алюминиевый походный штатив c головой BH-1 (A-2680TBH1)

Артикул: NVF-1812

Benro A-2680Tчетырехсекционный штатив с облегченной, но прочной конструкцией. Изготовлен из магниево-алюминиевого сплава с применением новейших технологий. Оснащен шаровой головой Benro BH-1 и выдерживает нагрузку весом до 12 килограмм.

Описание

Характеристики:

  • высота съемки, см – 42,3–153,1
  • максимальная нагрузка, кг – 12 кг
  • длина (в сложенном состоянии), см – 42,3
  • головка – в комплекте, сменная, шаровая
  • сменная площадка – есть
  • количество секций штанги – 3
  • наконечники опор – шипы/резиновые
  • вес, кг – 1,89
  • чехол – в комплекте

 

