Benro A-2680T алюминиевый походный штатив c головой BH-1 (A-2680TBH1)

Артикул: NVF-1812

Benro A-2680T – четырехсекционный штатив с облегченной, но прочной конструкцией. Изготовлен из магниево-алюминиевого сплава с применением новейших технологий. Оснащен шаровой головой Benro BH-1 и выдерживает нагрузку весом до 12 килограмм.