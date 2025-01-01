images
Falcon Eyes BH-2 шаровая штативная голова

Falcon Eyes
Артикул: VBR-552

Falcon Eyes BH-2 – голова для штатива. Данная модель выполнена из высококачественных прочных материалов и выдерживает большие нагрузки.

Описание

Характеристики:

  • высота – 110 мм
  • панорамирование – 360 градусов
  • вес, кг – 0,55
  • максимальная нагрузка, кг – 8

