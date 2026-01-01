Miliboo MYT802 штативная голова
Артикул: OLE-4516

Штативная головка с полусферической площадкой диаметром 75 мм. Максимальная нагрузка 8 кг, свободно вращается на 360 градусов и наклоняется в диапазоне от -70° до +90°. Она оснащена быстросъёмной площадкой с креплениями 1/4" и 3/8", а рукоятка может быть установлена с левой или правой стороны под любым углом благодаря креплению ARRI Rosette. Головка изготовлена из алюминиевого сплава и совместима со штативами и моноподами с креплением 3/8".

Характеристики:

  • Тип штативной головы видеоголова
  • Основание головы полусфера 75 мм
  • Поворот 360 °
  • Наклон +90°/-70°
  • Жидкостное демпфирование
  • Быстросъёмная площадка есть
  • Максимальная нагрузка 8 кг
  • Материал алюминий
  • Посадочное крепление 3/8"
  • Имеет крепление1/4", 3/8"
  • Вес 1450 г

Комплектация

  • штативная голова
  • рукоятка
  • быстросъёмная площадка

Видео

10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
AFI MRP01 электрический мини-штатив с функцией панорамы. Обзор
AFI MRP01 электрический мини-штатив с функцией панорамы. Обзор
Видеообзор фотобокса Falcon Eyes Macro Cube со светодиодным освещением
Видеообзор фотобокса Falcon Eyes Macro Cube со светодиодным освещением
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
