images
images
images
images
images
images
Miliboo MYT801 штативная голова
Miliboo
Артикул: OLE-4514

Штативная головка с площадкой диаметром 75 мм. Максимальная нагрузка 8 кг. свободно вращается на 360 градусов и наклоняется в диапазоне от -70° до +90°. Она оснащена быстросъёмной площадкой с креплениями 1/4" и 3/8", а рукоятка может быть установлена с левой или правой стороны под любым углом благодаря креплению ARRI Rosette. Головка изготовлена из лёгкого и прочного алюминиевого сплава и совместима со штативами и моноподами с креплением 3/8".

Описание

Характеристики:

  • Тип штативной головы видеоголова
  • Основание головы плоское
  • Поворот 360 °
  • Наклон +90°/-70°
  • Жидкостное демпфирование
  • Быстросъёмная площадка есть
  • Максимальная нагрузка 8 кг
  • Материал алюминий
  • Посадочное крепление 3/8"
  • Имеет крепление1/4", 3/8"
  • Вес 910 г

Комплектация

  • голова
  • рукоятка
  • быстросъёмная площадка

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера