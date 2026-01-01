Miliboo MUF штативная голова
Miliboo
Артикул: OLE-4513

Штативная головка с площадкой диаметром 50 мм. Максимальная нагрузка 4 кг. Оснащена пузырьковым уровнем для точной горизонтальной балансировки. На площадке расположены два крепления: одно под винт 1/4", другое — под винт 3/8".  Головка выполнена из прочного алюминиевого сплава, а верхняя часть площадки покрыта мягким материалом для защиты камеры от царапин и повреждений. Рукоятка также имеет прорезиненное покрытие, предотвращающее скольжение.

Характеристики:

  • Тип штативной головы видеоголова
  • Основание головы плоское
  • Поворот 360 °
  • Наклон 90 °
  • Жидкостное демпфирование
  • Быстросъёмная площадка есть
  • Максимальная нагрузка 4 кг
  • Материал алюминий
  • Посадочное крепление 3/8"
  • Имеет крепление1/4", 3/8"
  • Вес 580 г

Комплектация

  • голова
  • быстросъёмная площадка
  • рукоятка

