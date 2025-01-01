images
Manfrotto MH293D3-Q2 Foldable 3-Way Head штативная голова для штативов Manfrotto серии 290

Manfrotto
Manfrotto MH293D3-Q2 Foldable 3-Way Head – голова для штативов Manfrotto серии 290. Оснащена двумя удобными ручками регулировки и плавным фиксатором вращения вокруг своей оси. Амортизирующий состав смазки предотвращает резкое падение камеры по одной из плоскостей регулировки при полностью расслабленном положении фиксирующих ручек. Длина ручек позволяет оперативно проводить настройки камеры и при этом не создает помех в работе.

  • Штативная голова.
  • Инструкция.

