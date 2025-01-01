Manfrotto MH293D3-Q2 Foldable 3-Way Head штативная голова для штативов Manfrotto серии 290

FST Lamp L-E27 125W – лампа люминесцентная мощностью 125 W под цоколь E27. Цветовая температура 5500 К.
Manfrotto MH293D3-Q2 Foldable 3-Way Head – голова для штативов Manfrotto серии 290. Оснащена двумя удобными ручками регулировки и плавным фиксатором вращения вокруг своей оси. Амортизирующий состав смазки предотвращает резкое падение камеры по одной из плоскостей регулировки при полностью расслабленном положении фиксирующих ручек. Длина ручек позволяет оперативно проводить настройки камеры и при этом не создает помех в работе.
Fujimi FJ-BTRC – беспроводной пульт дистанционного управления для смартфонов. Будет удобен тем фотографам, которые увлекаются мобилографией, ведут собственные блоги и имеют фотогалереи в известных социальных сетях.
Fotokvant TM-02 – портативный пластиковый зажим, с помощью которого можно прикрепить оборудование на стол, подставку, штатив или даже на ветку дерева.
Благодаря складывающимся ножкам может использоваться, как мини-штатив. Максимальное расстояние раскрытия, см – 6,5. Изготовлен из АВС-пластика. Вес - 0,15 кг.
