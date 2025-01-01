Manfrotto 498RC2 Midi Ball Head W/RC2 шаровая штативная голова

Москва
Manfrotto 498RC2 Midi Ball Head W/RC2 – шаровая голова для профессионального использования. Сочетает в себе высокую функциональность с прекрасной эргономикой. Дополнительный фрикционный контроль позволяет регулировать прилагаемое усилие на шаровое крепление, делая работу с тяжелыми камерами более удобной.
Предназначена для работы с зеркальными DSLR- и среднеформатными фотокамерами весом до 8 кг.
Наличие съемной площадки типа 200PL-14 существенно повышает точность и оперативность при работе с головой во время установки фотокамеры. Система крепления площадки оборудована предохранителем, исключает случайное отсоединение камеры от головки. Новая форма рукоятки обеспечивает лучшую блокировку шара, а перемещаемая блокировка позволяет разместить рукоятку в удобном положении. Дополнительная рукоятка для блокировки в режиме панорамирования позволяет получать качественные панорамные снимки.
