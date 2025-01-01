images
Manfrotto 498RC2 Midi Ball Head W/RC2 шаровая штативная голова

Manfrotto
Артикул: NVF-1466

Manfrotto 498RC2 Midi Ball Head W/RC2 – шаровая голова для профессионального использования. Сочетает в себе высокую функциональность с прекрасной эргономикой. Дополнительный фрикционный контроль позволяет регулировать прилагаемое усилие на шаровое крепление, делая работу с тяжелыми камерами более удобной.

Предназначена для работы с зеркальными DSLR- и среднеформатными фотокамерами весом до 8 кг.

Описание

Наличие съемной площадки типа 200PL-14 существенно повышает точность и оперативность при работе с головой во время установки фотокамеры. Система крепления площадки оборудована предохранителем, исключает случайное отсоединение камеры от головки. Новая форма рукоятки обеспечивает лучшую блокировку шара, а перемещаемая блокировка позволяет разместить рукоятку в удобном положении. Дополнительная рукоятка для блокировки в режиме панорамирования позволяет получать качественные панорамные снимки.

Характеристики:

  • высота, см – 11,5
  • максимальная нагрузка, кг – 8
  • вес, г – 520

Все, что нужно знать о &quot;дедушке&quot; всех модификаторов. Фрост-рамы - конструкция, применение
Эдуард Буба
Elinchrom ELC strobes preview
Как пользоваться градиентными фильтрами
Флаги для предметной съемки

Wansen

