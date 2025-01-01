Manfrotto 498RC2 Midi Ball Head W/RC2 шаровая штативная голова

Артикул: NVF-1466

Manfrotto 498RC2 Midi Ball Head W/RC2 – шаровая голова для профессионального использования. Сочетает в себе высокую функциональность с прекрасной эргономикой. Дополнительный фрикционный контроль позволяет регулировать прилагаемое усилие на шаровое крепление, делая работу с тяжелыми камерами более удобной.

Предназначена для работы с зеркальными DSLR- и среднеформатными фотокамерами весом до 8 кг.