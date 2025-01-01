Manfrotto 494RC2 Mini Ball Head W/RC2 шаровая штативная голова

Артикул: NVF-1467

Manfrotto 494RC2 Mini Ball Head W/RC2 – шаровая голова для профессионального использования. Сочетает в себе высокую функциональность с прекрасной эргономикой. Литая шаровая голова обеспечивает мягкое и точное перемещение во всех плоскостях небольших цифровых камер.

Предназначена для работы с камерами весом до 4 кг.