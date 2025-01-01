images
Manfrotto 494RC2 Mini Ball Head W/RC2 шаровая штативная голова

Manfrotto 494RC2 Mini Ball Head W/RC2 шаровая штативная голова

Manfrotto
Manfrotto 494RC2 Mini Ball Head W/RC2 – шаровая голова для профессионального использования. Сочетает в себе высокую функциональность с прекрасной эргономикой. Литая шаровая голова обеспечивает мягкое и точное перемещение во всех плоскостях небольших цифровых камер.

Предназначена для работы с камерами весом до 4 кг.

 

Наличие съемной площадки типа 200PL-14 существенно повышает точность и оперативность при работе с головой во время установки фотокамеры. Система крепления площадки оборудована предохранителем, исключает случайное отсоединение камеры от головки. Новая форма рукоятки обеспечивает лучшую блокировку шара, а перемещаемая блокировка позволяет разместить рукоятку в удобном положении. Дополнительная рукоятка для блокировки в режиме панорамирования позволяет получать качественные панорамные снимки.

Характеристики:

  • высота, см – 8,5
  • максимальная нагрузка, кг – 4
  • вес, г – 220

 

