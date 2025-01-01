images
Manfrotto 468MGRC2 гидростатическая шаровая головка для штатива

Manfrotto
Артикул: OLE-0810

Manfrotto 468MGRC2 – гидростатическая шаровая штативная голова для установки тяжелых фото- и видеокамер весом до 10 кг. Гидравлический замок обеспечивает невероятно надежную фиксацию оборудования. Для точной настройки оснащена двумя пузырьковыми уровнями. Оснащена быстросъемной площадкой 200PL.

Технические характеристики:
  • материал – магний
  • рабочая высота, см – 12
  • максимальная нагрузка, кг – 10
  • съемная площадка – 200PL
  • вес, кг – 0,7

Создание видеостудии в цокольном этаже
Как использовать TTL-вспышку для макросъемки
Держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры
Свадебная фотосъемка с естественным светом. Советы, хитрости и позирование. Ч2
