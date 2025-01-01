Manfrotto 468MGRC2 гидростатическая шаровая головка для штатива

Временно нет в наличии

Manfrotto 468MGRC2 – гидростатическая шаровая штативная голова для установки тяжелых фото- и видеокамер весом до 10 кг. Гидравлический замок обеспечивает невероятно надежную фиксацию оборудования. Для точной настройки оснащена двумя пузырьковыми уровнями. Оснащена быстросъемной площадкой 200PL .

