Manfrotto 460MG Magnesium Camera Head магниевая 3D-голова для штатива

Manfrotto
Артикул: NVF-1463

Manfrotto 460MG Magnesium Camera Head – универсальная голова для штатива с имеющейся возможностью вращения в трех плоскостях. Съемная площадка типа 200PL.

Голова компактная, легкая и удобная в использовании. Цвет – черный. Высота – 11 см, панорама – 360 град., угол наклона – -30/+180 град.

