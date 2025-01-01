Manfrotto 460MG Magnesium Camera Head магниевая 3D-голова для штатива

Временно нет в наличии

Голова компактная, легкая и удобная в использовании. Цвет – черный. Высота – 11 см, панорама – 360 град., угол наклона – -30/+180 град.

Manfrotto 460MG Magnesium Camera Head – универсальная голова для штатива с имеющейся возможностью вращения в трех плоскостях. Съемная площадка типа 200PL.

