Manfrotto 324RC2 Light Duty Grip Ball Head штативная голова

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto 324RC2 Light Duty Grip Ball Head – универсальная голова для штатива Manfrotto 324RC2. Сочетает в себе быстроту в работе и возможность оперативно зафиксировать фотокамеру в любом удобном положении.
Уникальная конструкция штативной головы позволяет работать и позиционировать фотокамеру одной рукой. Блокирующий механизм куркового типа надежно фиксирует фотокамеру весом до 3,5 кг. Встроенный ватерпас (пузырьковый уровень) обеспечивает точный контроль за положением головки. Съемная штативная площадка Manfrotto 200PL-14 позволяет оперативно закрепить или снять фотокамеру, а встроенный предохранитель препятствует случайному разблокированию замка площадки.
Голова удобна в работе как под правую, так и под левую руку. Эргономичная рукоятка с резиновыми вставками обеспечивает точное и комфортное управление позиционированием. Подойдет для использования со штативом во время фотографирования спорта, репортажа, свадебной фотосъемки. Голова для штатива Manfrotto изготовлена из сплава магния, сочетает в себе легкость, высокую надежность конструкции и длительный срок службы.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen
Работай с цветом без бликов