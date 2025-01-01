Manfrotto 324RC2 Light Duty Grip Ball Head штативная голова

Описание

Уникальная конструкция штативной головы позволяет работать и позиционировать фотокамеру одной рукой. Блокирующий механизм куркового типа надежно фиксирует фотокамеру весом до 3,5 кг. Встроенный ватерпас (пузырьковый уровень) обеспечивает точный контроль за положением головки. Съемная штативная площадка Manfrotto 200PL-14 позволяет оперативно закрепить или снять фотокамеру, а встроенный предохранитель препятствует случайному разблокированию замка площадки.

Голова удобна в работе как под правую, так и под левую руку. Эргономичная рукоятка с резиновыми вставками обеспечивает точное и комфортное управление позиционированием. Подойдет для использования со штативом во время фотографирования спорта, репортажа, свадебной фотосъемки. Голова для штатива Manfrotto изготовлена из сплава магния, сочетает в себе легкость, высокую надежность конструкции и длительный срок службы.

Характеристики: