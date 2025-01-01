images
Manfrotto 324RC2 Light Duty Grip Ball Head штативная голова

Manfrotto 324RC2 Light Duty Grip Ball Head – универсальная голова для штатива Manfrotto 324RC2. Сочетает в себе быстроту в работе и возможность оперативно зафиксировать фотокамеру в любом удобном положении. 

 

 

Описание

Уникальная конструкция штативной головы позволяет работать и позиционировать фотокамеру одной рукой. Блокирующий механизм куркового типа надежно фиксирует фотокамеру весом до 3,5 кг. Встроенный ватерпас (пузырьковый уровень) обеспечивает точный контроль за положением головки. Съемная штативная площадка Manfrotto 200PL-14 позволяет оперативно закрепить или снять фотокамеру, а встроенный предохранитель препятствует случайному разблокированию замка площадки.

Голова удобна в работе как под правую, так и под левую руку. Эргономичная рукоятка с резиновыми вставками обеспечивает точное и комфортное управление позиционированием. Подойдет для использования со штативом во время фотографирования спорта, репортажа, свадебной фотосъемки. Голова для штатива Manfrotto изготовлена из сплава магния, сочетает в себе легкость, высокую надежность конструкции и длительный срок службы.

Характеристики:

  • высота, см – 10,1
  • вес, кг – 0,43
  • максимальная рабочая нагрузка, кг – 3,5
  • панорамирование, град. – 360
  • боковой наклон, град. – -90/+90
  • фронтальный наклон, град. – -90/+3
  • съемная площадка – 200PL-14
  • тип площадки с винтом – 1/4"
  • крепление к штативу (резьба) – 3/8"

 

Видео

Как фотографировать птиц, которые &quot;со свистом&quot; проносятся мимо вас?
Лан Цзишань
1 мая
Зачем нужен столик для планшета и ноутбука. Обзор
