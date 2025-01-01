images
GreenBean PanoramicHead 3D RCx панорамирующая голова
Артикул: MTG-1716

GreenBean PanoramicHead 3D RCx панорамирующая голова. 

Моторизованная трехосевая головка PanoramicHead 3D с беспроводным управлением RSx для DSLR и видеокамер, максимальная нагрузка 6 кг, для работы с моторизованными слайдерами, тележками для видеосъемки камерой или фотосъемки в режимах таймлапс, стоп-моушн, панорамная съемка. Поддерживает управление смартфоном с АРР.

Описание

Характеристики:

  • Максимальная нагрузка 6 кг
  • Диапазон перемещений по осям наклон, панорамирование, вращение не ограничено
  • Крепление камеры Винты 1/4" и 3/8'' на быстросъемной монтажной площадке
  • Количество осей 3
  • Напряжение питания =14,4В/ =24,0В
  • Источник питания сетевой адаптер 24В 5А, внешний аккумулятор V-mount 14.8В (не входит в комплект)
  • Система дистанционного управления GreenBean RSx (пульт и приемник-контроллер)
  • Диапазон радиоканала RSx 2,4ГГц
  • Мощность передатчика RSx, не более 100мВт
  • Диапазон ВТ 2402.0-2480.0 мГц
  • Материал Авиационный алюминий
  • Размер камеры (ШВ), не более 188х140мм
  • Внутренний диаметр кольца 242мм
  • Габариты головки 470х455х240мм
  • Размеры упаковки 820х520х320мм
  • Вес с упаковкой 23.7 кг

Комплектация

  • Моторизированная панорамирующая голова PanoramicHead 3D RCx
  • Контроллер GreenBean RCx (пульт управления и приемник-контроллер)
  • Блок питания от сети 220В 50Гц
  • Сетевой кабель блока питания
  • Кабель DVI-I управления камерой
  • Кабель для CANON
  • Кабель для Nikon
  • Кабель питания постоянного тока
  • Кабель питания постоянного тока D-TAP
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

