Артикул: MTG-1716

GreenBean PanoramicHead 3D RCx панорамирующая голова.

Моторизованная трехосевая головка PanoramicHead 3D с беспроводным управлением RSx для DSLR и видеокамер, максимальная нагрузка 6 кг, для работы с моторизованными слайдерами, тележками для видеосъемки камерой или фотосъемки в режимах таймлапс, стоп-моушн, панорамная съемка. Поддерживает управление смартфоном с АРР.