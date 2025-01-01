Москва
GreenBean PanoramicHead 01 Pro – панорамирующая голова. Предназначена для установки DSLR и видеокамер весом до 3,5 кг. Оснащена пультом дистанционного управления. Для более удобного использования голову можно установить на моторизованные слайдеры, штативы или краны. Поставляется в жестком пыле- и влагозащищенном кейсе с поролоновыми секциями.
Поворот на 360 градусов осуществляется с помощью шаговых двигателей высокой точности с плавной регулировкой скорости от 0 до 6 (8) об/мин. Очень мягкое движение без люфтов и рывков при съемке осуществляется за счет движения от двигателей к раме с помощью зубчато-ременной передачи. Пульт дистанционного управления соединяется с головкой при помощи двухметрового 8-контактного XLR-кабеля.
Технические характеристики:
