GreenBean PanoramicHead 01 Pro панорамирующая голова

GreenBean PanoramicHead 01 Pro панорамирующая голова

GreenBean
Артикул: OLE-1307

GreenBean PanoramicHead 01 Pro – панорамирующая голова. Предназначена для установки DSLR и видеокамер весом до 3,5 кг. Оснащена пультом дистанционного управления. Для более удобного использования голову можно установить на моторизованные слайдеры, штативы или краны. Поставляется в жестком пыле- и влагозащищенном кейсе с поролоновыми секциями.

Описание

Поворот на 360 градусов осуществляется с помощью шаговых двигателей высокой точности с плавной регулировкой скорости от 0 до 6 (8) об/мин. Очень мягкое движение без люфтов и рывков при съемке осуществляется за счет движения от двигателей к раме с помощью зубчато-ременной передачи. Пульт дистанционного управления соединяется с головкой при помощи двухметрового 8-контактного XLR-кабеля. 

Технические характеристики:

  • тип манипулирования – аналоговый джойстик
  • режимы управления:
    • ручной
    • автоматический
    • Timelapse (покадровый, синхронизация движения с затвором камеры)
  • тип двигателей – шаговые
  • количество осей – 2 оси, X и Y
  • максимальная нагрузка, кг – 3,5
  • максимальная скорость горизонтального панорамирования, об/мин – 6
  • максимальная скорость наклона, об/мин – 8
  • питание:
    • адаптер 12-24 В ( в комплекте)
    • аккумулятор 12 В, 6800 мАч (в комплекте)
  • регулировка скорости – бесступенчатая
  • габаритные размеры, см – 36x25
  • вес, кг – 3,3 

Комплектация

  • Моторизированная панорамирующая голова GreenBean PanoramicHead 01 Pro – 1 шт.
  • Двухосевой контроллер – 1 шт.
  • Сетевой адаптер – 1 шт.
  • Быстросъемная площадка – 1 шт.
  • Кабель PTZ (длина 2 м) – 1 шт.
  • DSLR–контроллер – 1 шт.
  • Литий-ионный блок питания (12 В, 6800 мАч) с зарядным устройством – 1 шт.
  • Кабель для подключения монитора (длина 2 м) – 1 шт.
  • Жесткий кейс для хранения и переноски – 1 шт.
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон.

