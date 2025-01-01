images
GreenBean HDV Elite VH50 штативная видеоголова

GreenBean HDV Elite VH50 штативная видеоголова

GreenBean
Артикул: NVF-1525

GreenBean HDV Elite VH50 – профессиональная штативная видеоголова. Оснащена съемной площадкой. Предназначена для работы с камерами весом до 4 кг. Длина рукоятки – 260 мм, вес – 0,95 кг.

Описание

Качественно исполненная профессиональная видеоголова GreenBean HDV Elite VH 50 отлично подходит для работы не только видеооператоров, но также для фотографов, увлекающихся видеосъемкой на DSLR.

Встроенная система контрбаланса обеспечивает плавный легкий ход и безопасность для оборудования, сила возврата прямо пропорциональна углу наклона. Прочная конструкция предназначена для использования с DSLR и HDV-камерами весом до 4 кг. Жидкостное демпфирование обеспечивает плавное (без рывков) движение камеры во время панорамирования и компенсирует вибрацию от рук оператора. Видеоголова может монтироваться на фото- и видеоштативы, слайдеры, краны и моноподы с установочной резьбой 3/8 дюйма.

Быстросъемная площадка оснащена резьбовыми креплениями для камер на 1/4 и 3/8 дюйма, и имеет механизм скольжения, который позволит сбалансировать камеру по центру тяжести. Предохранительная защелка площадки убережет камеру от возможного выскальзывания. Встроенный спиртовой уровень поможет выровнять камеру по горизонту. Переставляемая обрезиненная рукоятка обеспечит дополнительное удобство при съемке и может быть установлена как для правой, так и для левой руки.

Характеристики:

  • контрбаланс, кг – до 1,5
  • диаметр основания для крепления к штативу, мм – 60
  • установочные винты для камеры (резьба) – 1/4" и 3/8"
  • крепление к штативу – 3/8"
  • высота видеоголовы, мм – 100
  • вертикальное панорамирование, град. – +93/-75
  • горизонтальное панорамирование, град. – 360
  • размер площадки под камеру, мм – 90х50
  • диапазон скольжения площадки, мм – 50
  • материал видеоголовы – сталь, силумин
  • материал зажимов фиксаторов головы – инженерный пластик
  • индикатор уровня горизонта – пузырьковый уровень
  • длина рукоятки, мм – 260
  • температурный диапазон – от -20С до +70С
  • вес, кг – 0,95

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Avenger D650 журавль для установки освещения
Арт. FTR-576
Avenger D650 журавль для установки освещения
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Avenger D650 – мощный телескопический журавль, который выдерживает большие нагрузки.

Предназначен для использования осветительного оборудования с тяжелыми светоформирующими насадками.

65 090 ₽
В корзину
Mingxing Front diffuser softbox стрипбокс жаропрочный 60x200 см
Арт. NVF-6767
Mingxing Front diffuser softbox стрипбокс жаропрочный 60x200 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Mingxing Front diffuser softbox – стрипбокс, изготовлен из современной жаропрочной ткани. Предназначен для получения равномерного и мягкого освещения. Идеально подойдет для портретной съемки, рекламы и фэшн-фотографии. Байонет Bowens. Размер, см – 60x200.

9 450 ₽
В корзину

Видео

Советы и хитрости по фотосъемке с дымовыми шашками
Советы и хитрости по фотосъемке с дымовыми шашками
Джей Мейзел
Джей Мейзел
FeiyuTech AK4500 стабилизатор для видеосъемки. Обзор
FeiyuTech AK4500 стабилизатор для видеосъемки. Обзор
Марк Рибу
Марк Рибу
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера