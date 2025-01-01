images
Cullmann ALPHA 9000 VH видеоголова

Cullmann
Артикул: OLE-1428

Cullmann ALPHA 9000 VH – надежная видеоголова для установки фото- и видеооборудования весом до 10 кг.

Изготовлена из литого под давлением алюминия, что дает высокую точность изготовления деталей. Балансировка камеры обеспечивается за счет стабильной регулировочной пластины. Плавное движение головы во время панорамирования доступно, благодаря демпфирующей жидкости. Вес головы, г – 1790, высота, мм – 150. 

Manfrotto MHXPRO-2W XPRO FLUID HEAD видеоголова
Арт. NVF-2735
Manfrotto MHXPRO-2W XPRO FLUID HEAD видеоголова
Manfrotto MHXPRO-2W XPRO FLUID HEAD – штативная видеоголовка весом 0,7 кг. Изготовлена из алюминия,  максимальная нагрузка составляет до 4 кг.

