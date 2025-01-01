Cullmann ALPHA 9000 VH видеоголова

Manfrotto MHXPRO-2W XPRO FLUID HEAD – штативная видеоголовка весом 0,7 кг. Изготовлена из алюминия, максимальная нагрузка составляет до 4 кг.
Cullmann ALPHA 9000 VH – надежная видеоголова для установки фото- и видеооборудования весом до 10 кг.
Изготовлена из литого под давлением алюминия, что дает высокую точность изготовления деталей. Балансировка камеры обеспечивается за счет стабильной регулировочной пластины. Плавное движение головы во время панорамирования доступно, благодаря демпфирующей жидкости. Вес головы, г – 1790, высота, мм – 150.
