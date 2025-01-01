Артикул: OLE-1371

Phottix (72235) – штативное крепежное кольцо для объектива Canon 100 мм F2.8 IS (черное). Предназначено для вращения установленного объектива по горизонтальной оси на 360 градусов. Используется для лучшей устойчивости камеры с длиннофокусным объективом на штативе. Материал - металл.