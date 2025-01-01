images
Phottix (72235) штативное крепежное кольцо для объектива Canon 100 мм F2.8 IS (черное)

Phottix (72235) штативное крепежное кольцо для объектива Canon 100 мм F2.8 IS (черное)

Phottix
Артикул: OLE-1371

Phottix (72235) – штативное крепежное кольцо для объектива Canon 100 мм F2.8 IS (черное). Предназначено для вращения установленного объектива по горизонтальной оси на 360 градусов. Используется для лучшей устойчивости камеры с длиннофокусным объективом на штативе. Материал - металл.

Описание

Phottix (72235) штативное крепежное кольцо для объектива Canon 100 мм F2.8 IS (черное)

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Дж.Ф Харли
Дж.Ф Харли
Перекладина Fotokvant V-18 для установки фона или отражателя. Обзор
Перекладина Fotokvant V-18 для установки фона или отражателя. Обзор
Бьюти-фотография с одной накамерной вспышкой и рефлектором
Бьюти-фотография с одной накамерной вспышкой и рефлектором
Как сделать отличные портреты под дождем. Часть первая
Как сделать отличные портреты под дождем. Часть первая
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера