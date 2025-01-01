images
Phottix (72210) штативное крепежное кольцо для объектива Canon 70-200 мм F/4

Phottix (72210) штативное крепежное кольцо для объектива Canon 70-200 мм F/4

Phottix
Артикул: OLE-1372

Phottix (72210) – крепежное кольцо для объектива Canon 70-200 мм F/4. Предназначено для вращения установленного объектива по горизонтальной оси на 360 градусов. Используется для лучшей устойчивости камеры с длиннофокусным объективом на штативе. Изготовлено из металла.

Phottix (72210) штативное крепежное кольцо для объектива Canon 70-200 мм F/4

