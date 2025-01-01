images
Manfrotto 15SPK3 шипы для штатива 15,5 мм

Manfrotto
Артикул: OLE-0777

Manfrotto 15SPK3 – резиновые опоры с выдвижными шипами. Изготовлены из нержавеющей стали. Они обеспечивают дополнительную устойчивость на мягких поверхностях, таких как песок, лед, ковер. Устанавливаются на ножки диаметром 15,5 мм. В комплект входит 3 шт. Совместимы со штативами: MK293A3, MT293A3, MK294A4, MT294A4, MT190XPRO4, MK190XPRO4.

Описание

