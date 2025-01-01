images
GreenBean VideoMaster HL15 рукоятка
GreenBean VideoMaster HL15 рукоятка
GreenBean VideoMaster HL15 рукоятка
GreenBean VideoMaster HL15 рукоятка

GreenBean VideoMaster HL15 рукоятка

GreenBean
Артикул: MTG-1746

GreenBean VideoMaster HL15 рукоятка. 

Дополнительная рукоятка для головки штатива VideoMaster 315, левая, длина 390–580 мм. 

Описание

Характеристики:

  • Материал рукоятки алюминиевый сплав, резина
  • Винт крепления М8
  • Диаметр телескопических секций 22/18мм
  • Длина рукоятки 390–580мм
  • Размер упаковки 400х70х40 мм
  • Вес с упаковкой 0.4 кг.

