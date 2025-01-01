images
GreenBean AutoSpider 02 система крепления камеры на автомобиль

GreenBean AutoSpider 02 система крепления камеры на автомобиль

GreenBean
Артикул: OLE-1333

GreenBean AutoSpider 02 – уникальный металлический штатив. Предназначен для проведения разнообразных экшен-съемок на улице. Устанавливается на внешнюю сторону двери практически любого автомобиля. Максимальная нагрузка, кг – 10. 

Описание

Основой штатива является алюминиево-магниевая литая рама, на которую установлены все остальные элементы: держатели направляющих опоры шаровой головы, обрезиненные опорные крюки и распорка в дверь. По направляющим передвигается опора шаровой головы, в нужном положении она крепится металлическими фиксаторами.

Технические характеристики:

  • габаритные размеры, мм – 580х495х300
  • материал – алюминиево-магниевый сплав, сталь
  • длина направляющих, мм – 400
  • максимальная нагрузка, кг – 10
  • вес, кг – 10,6

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Работа стедикама Golle Mini с камерой Canon 60D
Работа стедикама Golle Mini с камерой Canon 60D
Секреты портретной съемки невесты. 3 совета по позированию на свадьбе
Секреты портретной съемки невесты. 3 совета по позированию на свадьбе
Быстрораскладные глубокие софтбоксы Phottix Raja Deep
Быстрораскладные глубокие софтбоксы Phottix Raja Deep
Советы по фотосъемке еды от Эндрю Скривани
Советы по фотосъемке еды от Эндрю Скривани
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера