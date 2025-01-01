GreenBean AutoSpider 02 система крепления камеры на автомобиль

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
GreenBean AutoSpider 02 – уникальный металлический штатив. Предназначен для проведения разнообразных экшен-съемок на улице. Устанавливается на внешнюю сторону двери практически любого автомобиля. Максимальная нагрузка, кг – 10.
Основой штатива является алюминиево-магниевая литая рама, на которую установлены все остальные элементы: держатели направляющих опоры шаровой головы, обрезиненные опорные крюки и распорка в дверь. По направляющим передвигается опора шаровой головы, в нужном положении она крепится металлическими фиксаторами.
Технические характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen
Работай с цветом без бликов