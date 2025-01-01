GreenBean AutoSpider 04 штатив на присосках

images
GreenBean
Артикул: NVF-2710

GreanBeen AutoSpider 04 – мини-штатив на трех присосках. Диаметр каждой присоски – 120 мм, рабочая нагрузка – до 10 кг, крепление для головы – винт 3/8". Предназначен для закрепления камеры на любой гладкой поверхности. Тип помпы – рычажная. Механизм помпы изготовлен из алюминиево-магниевого сплава, присоска – из маслобензостойкой резины.

Описание

