GreenBean Fly 110C монопод карбоновый

Описание

Монопод выполнен из многослойного карбона, это придает ему прочность, несмотря на легкий вес. В сложенном состоянии монопод имеет компактный размер – всего 42 см, что достигается за счет конструкции из 5 секций. Максимальная высота в рабочем состоянии – 154 см.

Фиксация секций осуществляется легким вращением цанговых зажимов, причем в освобожденном состоянии не происходит вращения секций и колонны. Нижняя секция снабжена нескользящим наконечником с выдвижным шипом, на верхней секции установлена мягкая пористая рукоятка. Площадка диаметром 60 мм позволит установить любую штативную головку с диаметром резьбового отверстия 1/4" или 3/8".

Монопод снабжен ремешком для фиксации на руке (это предупредит падение монопода с камерой, если фотограф случайно выпустит его из рук) и карабином для крепления на поясном ремне или рюкзаке.

Характеристики: