GreenBean Fly 110C монопод карбоновый

Grifon FLH-07 – переходник для установки студийных вспышек и аксессуаров. Адаптер с двумя разьбами типа мама – 1/4" и 3/8", диаметр адаптера – 16 мм. Материал изготовления – сталь.
GreenBean Fly 110C – пятисекционный карбоновый монопод, необычайно легкий и прочный. Выдерживает максимальную нагрузку до 15 кг, высота, мм – 420-1540; вес, кг – 0,4. Оборудован наконечником с выдвижным шипом. В комплекте имеется чехол.
Монопод выполнен из многослойного карбона, это придает ему прочность, несмотря на легкий вес. В сложенном состоянии монопод имеет компактный размер – всего 42 см, что достигается за счет конструкции из 5 секций. Максимальная высота в рабочем состоянии – 154 см.
Фиксация секций осуществляется легким вращением цанговых зажимов, причем в освобожденном состоянии не происходит вращения секций и колонны. Нижняя секция снабжена нескользящим наконечником с выдвижным шипом, на верхней секции установлена мягкая пористая рукоятка. Площадка диаметром 60 мм позволит установить любую штативную головку с диаметром резьбового отверстия 1/4" или 3/8".
Монопод снабжен ремешком для фиксации на руке (это предупредит падение монопода с камерой, если фотограф случайно выпустит его из рук) и карабином для крепления на поясном ремне или рюкзаке.
Характеристики:
Falcon Eyes зажим E – предназначен для установки зонта и вспышки с креплением холодный башмак на стандартные стойки для осветителей с установочным диаметром 3/8, 5/8, 1/4 дюйма.
