GreenBean Fly 110C монопод карбоновый
GreenBean Fly 110C монопод карбоновый
GreenBean Fly 110C монопод карбоновый

GreenBean Fly 110C монопод карбоновый

GreenBean
Артикул: VBR-021

GreenBean Fly 110C – пятисекционный карбоновый монопод, необычайно легкий и прочный. Выдерживает максимальную нагрузку до 15 кг, высота, мм – 420-1540; вес, кг – 0,4. Оборудован наконечником с выдвижным шипом. В комплекте имеется чехол.

Описание

Монопод выполнен из многослойного карбона, это придает ему прочность, несмотря на легкий вес. В сложенном состоянии монопод имеет компактный размер – всего 42 см, что достигается за счет конструкции из 5 секций. Максимальная высота в рабочем состоянии – 154 см.

Фиксация секций осуществляется легким вращением цанговых зажимов, причем в освобожденном состоянии не происходит вращения секций и колонны. Нижняя секция снабжена нескользящим наконечником с выдвижным шипом, на верхней секции установлена мягкая пористая рукоятка. Площадка диаметром 60 мм позволит установить любую штативную головку с диаметром резьбового отверстия 1/4" или 3/8".

Монопод снабжен ремешком для фиксации на руке (это предупредит падение монопода с камерой, если фотограф случайно выпустит его из рук) и карабином для крепления на поясном ремне или рюкзаке.

Характеристики:

  • количество секций – 5
  • диаметр верхней секции, мм – 28
  • максимальная высота, мм – 1540
  • высота в сложенном состоянии, мм – 420
  • диаметр площадки под штативную голову, мм – 60
  • резьба под камеру или голову – 1/4" и 3/8"
  • вес, кг – 0,4
  • макс. нагрузка, кг – 15

