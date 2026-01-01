Falcon Eyes Cinema VM-1460 монопод

Описание

Компактный и легкий комплект подойдет для фотографов и видеооператоров, которым приходится много перемещаться по городу, по съемочной площадке или проводить съемку на природе. В сложенном виде он занимает очень мало места, всего 57 см. Вес комплекта (всего 1 кг) также не будет обузой в длительных походах и путешествиях. Для удобства переноски монопод комплектуется прочных чехлом на регулируемом по длине ремне.

Трубы монопода изготовлены из анодированного алюминия. Профиль труб исключает прокручивание между секциями. Зажимные клипсы-замки изготовлены из прочного технополимера и надежно фиксирую секции монопода. К основанию монопода крепится база с тремя складными металлическими ножками. Ножки обеспечивают надежную установку монопода на любой поверхности. Шаровое основание базы позволяет производить наклоны монопода на 15-градусный угол.

Также в основании установлен специальный ограничитель для установления лимита угла наклона. База съемная, если в ней нет необходимости, ее можно легко открутить и установить вместо нее резиновый наконечник (в комплекте). Для съемки с максимально низкой точки (17,5 см) голову можно открутить от монопода и установить непосредственно на базу. На трубе установлена накладка, которая позволит использовать монопод в любых погодных условиях. Во время дождя руки не скользят по алюминию. В период низких температур можно пользоваться моноподом без перчаток.

Съемная голова для съемки фото и видеороликов. Изготовлена из прочного технополимера. Обеспечит съемку с максимально плавной проводкой в режиме панорамы, а также наклоны по горизонтали и вертикали. В голове установлены независимые фиксаторы режимов. Съемная площадка с противоскользящей вставкой позволить быстро и надежно установить камеру на монопод. Пузырьковый уровень.

Комплектуется удобным чехлом для переноски и хранения.

Технические характеристики: