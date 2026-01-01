Falcon Eyes Cinema VM-1460 монопод

Компактный и легкий комплект подойдет для фотографов и видеооператоров, которым приходится много перемещаться по городу, по съемочной площадке или проводить съемку на природе. В сложенном виде он занимает очень мало места, всего 57 см. Вес комплекта (всего 1 кг) также не будет обузой в длительных походах и путешествиях. Для удобства переноски монопод комплектуется прочных чехлом на регулируемом по длине ремне.
Трубы монопода изготовлены из анодированного алюминия. Профиль труб исключает прокручивание между секциями. Зажимные клипсы-замки изготовлены из прочного технополимера и надежно фиксирую секции монопода. К основанию монопода крепится база с тремя складными металлическими ножками. Ножки обеспечивают надежную установку монопода на любой поверхности. Шаровое основание базы позволяет производить наклоны монопода на 15-градусный угол.
Также в основании установлен специальный ограничитель для установления лимита угла наклона. База съемная, если в ней нет необходимости, ее можно легко открутить и установить вместо нее резиновый наконечник (в комплекте). Для съемки с максимально низкой точки (17,5 см) голову можно открутить от монопода и установить непосредственно на базу. На трубе установлена накладка, которая позволит использовать монопод в любых погодных условиях. Во время дождя руки не скользят по алюминию. В период низких температур можно пользоваться моноподом без перчаток.
Съемная голова для съемки фото и видеороликов. Изготовлена из прочного технополимера. Обеспечит съемку с максимально плавной проводкой в режиме панорамы, а также наклоны по горизонтали и вертикали. В голове установлены независимые фиксаторы режимов. Съемная площадка с противоскользящей вставкой позволить быстро и надежно установить камеру на монопод. Пузырьковый уровень.
Комплектуется удобным чехлом для переноски и хранения.
Технические характеристики:
- максимальная высота, см - 146
- минимальная высота, см - 58
- минимальная высота без монопода, см - 17,5
- длина в сложенном виде, см - 57
- максимальная нагрузка, кг - 2
- вес, кг - 1
- материал - алюминий/технополимер