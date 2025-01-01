Falcon Eyes AP-TLS TTL-кабель для Sony

Клипса Falcon Eyes SH-17M с шаровой головкой.
Винт 1/4 дюйма позволяет крепить фотоаппараты и аксессуары весом до 0,5 кг. Вес держателя - 0,35 кг.
Falcon Eyes AP-TLS – TTL-синхрокабель для системы Sony, позволяет дистанционно управлять вспышкой с сохранением всех функций. Длина кабеля может варьировать от 50 см до 3 м.
Синхрокабель TTLAP-TLS для Sony позволяет вынести вспышку с горячего башмака камеры в сторону с полным сохранением функциональности TTL (в том числе и HSS-режим). Он также поддерживает контроль экспозиции с камеры и позволяет использовать функцию подсветки автофокуса.
Прочный, эластичный скрученный кабель имеет длину от 50 см до 3 метров. Совместим с камерами и вспышками фирмы Sony. Кабель легко устанавливается на камеру и крепится с помощью фиксатора. База под вспышку, с креплением типа «башмак» и резьбой 1/4 дюйма позволит установить вспышку на любой кронштейн, адаптер или держатель. Подойдет для использования во всех жанрах и особенно для портретной или предметной фотографии.
FJS-1517 – софтбокс прямоугольный для накамерной вспышки. Позволяет получить мягкий и объемный свет. Благодаря уникальному адаптеру и пружинному каркасу софтбокса сборка занимает минимум времени. Для нее не нужны винты, стержни, защелки и прочие крепежи подобного типа.
Размер софтбокса 15х17 см.
Rekam Vest 13 XL – удобный универсальный жилет для фотографа.
Состав: 35% хлопок, 65% полиэстер. Состав сетки-подкладки – 100% полиэстер. Размер XL. Вес - 0,7 кг.
Fotokvant FLH-43 – рым-болт для крепления камеры с объективом.
Рым-болт с карабином изготовлен имеет стандартную резьбу 1/4". Максимальная нагрузка – 20 кг. Карабин имеет подпружиненный самоблокирующийся язычок. Максимальная нагрузка – 10 кг. Вес - 30 г.