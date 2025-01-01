images
Falcon Eyes AP-TLS TTL-кабель для Sony

Falcon Eyes
Артикул: NVF-1913

Falcon Eyes AP-TLS – TTL-синхрокабель для системы Sony, позволяет дистанционно управлять вспышкой с сохранением всех функций. Длина кабеля может варьировать от 50 см до 3 м.

Описание

Синхрокабель TTLAP-TLS для Sony позволяет вынести вспышку с горячего башмака камеры в сторону с полным сохранением функциональности TTL (в том числе и HSS-режим). Он также поддерживает контроль экспозиции с камеры и позволяет использовать функцию подсветки автофокуса.

Прочный, эластичный скрученный кабель имеет длину от 50 см до 3 метров. Совместим с камерами и вспышками фирмы Sony. Кабель легко устанавливается на камеру и крепится с помощью фиксатора. База под вспышку, с креплением типа «башмак» и резьбой 1/4 дюйма позволит установить вспышку на любой кронштейн, адаптер или держатель. Подойдет для использования во всех жанрах и особенно для портретной или предметной фотографии.

Характеристики:

  • совместимые модели – камеры и вспышки Sony
  • цвет – черный
  • минимальная кабеля, см – 50
  • максимальная длина кабеля, см – около 300
  • диаметр кабеля, мм – 5
  • вес с упаковкой, кг – 0,19
  • размер упаковки (Д×Ш×В), см – 20,0×6,5×4,0

