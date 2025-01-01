images
-15 %
Falcon Eyes RF-25DR радиосинхронизатор

Falcon Eyes RF-25DR радиосинхронизатор

Falcon Eyes
Артикул: VBR-439

Falcon Eyes RF-25DR предназначен для беспроводной синхронизации студийных вспышек. Является приемником и подключается непосредственно к вспышке. Питание осуществляется от двух батареек типа ААА.

Описание

Falcon Eyes RF-25DR радиосинхронизатор

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Как сделать КРУТЫЕ ФОТО без фотошопа
Как сделать КРУТЫЕ ФОТО без фотошопа
Амира Фриц
Амира Фриц
Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Elinchrom Beauty dish
Elinchrom Beauty dish
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера