Falcon Eyes RF-25DR радиосинхронизатор

Falcon Eyes RF-25DR предназначен для беспроводной синхронизации студийных вспышек. Является приемником и подключается непосредственно к вспышке. Питание осуществляется от двух батареек типа ААА.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter