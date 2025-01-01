images
Falcon Eyes Plus AP-TR TX1S радиосинхронизатор для Sony

Falcon Eyes Plus AP-TR TX1S радиосинхронизатор для Sony

Falcon Eyes
Артикул: VBR-434

Falcon Eyes Plus AP-TR TX1S – радиосинхронизатор, у которого передатчик и приемник размещены в одном корпусе. Совместим с моделями Sony A850, A900.

Описание

Falcon Eyes Plus AP-TR TX1S радиосинхронизатор для Sony

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Советы по фотосъемке еды от Эндрю Скривани
Советы по фотосъемке еды от Эндрю Скривани
Обзор кейсов для карт памяти, батарейных блоков, сим-карт и т.д.
Обзор кейсов для карт памяти, батарейных блоков, сим-карт и т.д.
Комплект для блогера. Кольцевой осветитель Phottix (81461) Nuada Ring 60 LED со стойкой. Видеообзор
Комплект для блогера. Кольцевой осветитель Phottix (81461) Nuada Ring 60 LED со стойкой. Видеообзор
Как превратить день в ночь с помощью цветного фильтра и вспышек
Как превратить день в ночь с помощью цветного фильтра и вспышек
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера