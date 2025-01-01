Falcon Eyes Plus AP-TR TX1S радиосинхронизатор для Sony

Временно нет в наличии

Falcon Eyes Plus AP-TR TX1S – радиосинхронизатор, у которого передатчик и приемник размещены в одном корпусе. Совместим с моделями Sony A850, A900.

