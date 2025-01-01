Falcon Eyes MX1S радиосинхронизатор для Sony A850/A900

Синхрокабель с поддержкой TTL для соединения фотокамеры Sony с управляемой внешней вспышкой.
Подходит для синхронизации фотокамер Sony с прошивкой и контактной группой старого образца. Длина синхрокабеля до двух метров.
Falcon Eyes MX1S – радиосинхронизатор плюс пульт дистанционного управления (в одном устройстве). Позволяет делать снимки дистанционно и поддерживает серийную съемку. Синхронизирует фотокамеру со студийными или накамерными вспышками. Совместимость с камерами: Sony A850, A900.
