Phottix Odin TTL (89058) – передатчик для вспышки Nikon. Предназначен для управления различными вспышками с соответствующими приемниками и вспышкой Phottix Mitros +TTL со встроенным приемником.
Передатчик позволяет без использования кабелей поджигать TTL-вспышки, сохраняя в полной мере функции TTL, а также на расстоянии контролировать мощность и фокусное расстояние вспышек. Взаимодействие осуществляется на частоте 2.4 ГГц на расстоянии более чем 100 метров. Устройство Phottix Odin TTL предлагает фотографам 4 радиоканала и 3 контролируемые группы вспышек.
Вспышки могут контролироваться в традиционных для Nikon i-TTL режимах пропорции A:B с настройкой EV +/- в три шага. Существует уникальная возможность устанавливать группы в режиме TTL/смешанном. Отдельные группы (А, В, С) могут контролироваться в TTL режиме с помощью регулирования EV +/-. Группы также могут быть настроены в ручном режиме с удаленной регуляцией настройки мощности, либо выключены. Выполнен из высокопрочного пластика и алюминия.
