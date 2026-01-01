images
Phottix Odin TTL (89058) передатчик для вспышки Nikon

Phottix Odin TTL (89058) передатчик для вспышки Nikon

Phottix
Артикул: NVF-5938

Phottix Odin TTL (89058) – передатчик для вспышки Nikon. Предназначен для управления различными вспышками с соответствующими приемниками и вспышкой Phottix Mitros +TTL со встроенным приемником.

Описание

Передатчик позволяет без использования кабелей поджигать TTL-вспышки, сохраняя в полной мере функции TTL, а также на расстоянии контролировать мощность и фокусное расстояние вспышек. Взаимодействие осуществляется на частоте 2.4 ГГц на расстоянии более чем 100 метров. Устройство Phottix Odin TTL предлагает фотографам 4 радиоканала и 3 контролируемые группы вспышек.

Вспышки могут контролироваться в традиционных для Nikon i-TTL режимах пропорции A:B с настройкой EV +/- в три шага. Существует уникальная возможность устанавливать группы в режиме TTL/смешанном. Отдельные группы (А, В, С) могут контролироваться в TTL режиме с помощью регулирования EV +/-. Группы также могут быть настроены в ручном режиме с удаленной регуляцией настройки мощности, либо выключены. Выполнен из высокопрочного пластика и алюминия.

Характеристики:

  • частота Ггц – 2,4
  • дистанция, м – 100
  • количество каналов – 4
  • группы – 3
  • батареи – 2хАА (передатчик TCU), 5V DC
  • максимальная скорость синхронизации, с – 1/8000
  • вход – порт USB (передатчик)
  • входное напряжение, В – 2,4-3,2
  • напряжение порта вспышки, В 6 (передатчик)
  • размеры корпуса, мм – 94x66x35 (передатчик)
  • вес, г – 105 (передатчик), без батарей

Комплектация

  • Передатчик.
  • AA батареи – 2 шт.
  • Синхрокабель 3,5 мм–PC.
  • Кабель 3,5 мм.
  • Кабель USB.
  • Ремешок.
  • CD с инструкцией.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Анри Картье-Брессон
Анри Картье-Брессон
Освещение в стиле фильмов нуар. Часть 1
Освещение в стиле фильмов нуар. Часть 1
Брайан Даффи
Брайан Даффи
Композиция в портретной фотографии
Композиция в портретной фотографии
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера