Phottix (89074) Odin II TTL передатчик для вспышки Canon

Описание

Каждая из 5 групп вспышек имеет свою собственную, легко доступную кнопку. Настройки можно делать вращая большой, удобно расположенный диск. Выберете какую-либо группу, сделайте настройку, зафиксируйте и снимайте. Большой светящийся LCD экран наглядно показывает все установки. Возможно управление пятью группами или одной группой в автоматическом TTL или ручном режиме. При нажатии кнопки выключения группы Goupe OFF с экрана удаляется соответствующая группа и остаются только активные группы, что облегчает и упрощает работу.

Дополнительные каналы и установка цифровых ID

Возможно управление 32 каналами. Первые четыре канала могут работать тремя группами даже с предыдущей моделью приемника Phottix Odin. Каждые 5 каналов из 32 предоставляют новую возможность приемника Odin II, а именно пользователь может установить цифровой ID для максимальной помехоустойчивости при срабатывании.

Высокоскоростная синхронизация с TTL вспышками и OverDrive синхронизация со вспышками, подключенными кабелем, позволяют фотографировать с импульсом до 1/8000 секунды, давая возможность варьировать влияние диафрагмы. Встроенная AF фокусировка делает съемку с автофокусом надежной и быстрой при плохой освещенности.

Диапазон пользовательских возможностей, в том числе ON/OFF включение / выключение звукового сигнала, подсветку экрана, а также функцию AF подсветки позволяет настроить Odin II для любого применения.

Характеристики: