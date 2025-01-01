Phottix (89350) Aster PT-V4 приемник беспроводного д/у вспышкой

Временно нет в наличии

Phottix Aster PT-V4 – дополнительный приемник для беспроводного управления вспышкой. Используется вместе с передатчиком Phottix Aster PT-V4.

