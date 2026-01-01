Phottix (89063) Odin TTL (передатчик) v1.5 для вспышек системы Canon

Артикул: OLE-0928

Phottix (89063) Odin TTL v1.5 – четырехканальный передатчик для работы со вспышками системы Canon. Предназначен для синхронизации камеры и вспышек с полным сохранением функций TTL. Совместим с соответствующими приемниками и со вспышкой Phottix Mitros +TTL со встроенным приемником, работающим в режиме приемника. Работает на частоте 2,4 ГГц на расстоянии более 100 м.