Phottix (89063) Odin TTL (передатчик) v1.5 для вспышек системы Canon

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Phottix (89063) Odin TTL v1.5 – четырехканальный передатчик для работы со вспышками системы Canon. Предназначен для синхронизации камеры и вспышек с полным сохранением функций TTL. Совместим с соответствующими приемниками и со вспышкой Phottix Mitros +TTL со встроенным приемником, работающим в режиме приемника. Работает на частоте 2,4 ГГц на расстоянии более 100 м.
Устройство позволяет создать три независимые управляемые группы, которые будут работать в режимах TTL, ручном и смешанном. В ручном режиме возможна регулировка мощности, а также EV в три шага. Корпус изготовлен из качественного пластика и алюминия.
Технические характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Работай с цветом без бликов
Wansen