Phottix (89063) Odin TTL (передатчик) v1.5 для вспышек системы Canon

Phottix (89063) Odin TTL (передатчик) v1.5 для вспышек системы Canon

Phottix
Артикул: OLE-0928

Phottix (89063) Odin TTL v1.5 – четырехканальный передатчик для работы со вспышками системы Canon. Предназначен для синхронизации камеры и вспышек с полным сохранением функций TTL. Совместим с соответствующими приемниками и со вспышкой Phottix Mitros +TTL со встроенным приемником, работающим в режиме приемника. Работает на частоте 2,4 ГГц на расстоянии более 100 м. 

Описание

Устройство позволяет создать три независимые управляемые группы, которые будут работать в режимах TTL, ручном и смешанном. В ручном режиме возможна регулировка мощности, а также EV в три шага. Корпус изготовлен из качественного пластика и алюминия.

Технические характеристики:

  • частота, ГГц – 2,4
  • дистанция, м – 100
  • количество каналов – 4
  • количество групп – 3 (А, В, С)
  • батареи – 2xАА батареи (передатчик TCU), 5V DC
  • максимальная скорость синхронизации, с – 1/8000
  • вход – порт USB (передатчик)
  • входное напряжение, В – 2,4–3,2
  • напряжение порта вспышки, В – 6
  • размеры корпуса, мм – 94x66x35
  • вес (без батарей), г – 105 

Комплектация

  • Передатчик Phottix (89063) Odin TTL v1.5 для вспышек системы Canon – 1 шт.
  • Батареи типа АА – 2 шт.
  • Синхрокабель 3,5 мм–PC – 1 шт.
  • Кабель 3,5–3,5 мм – 1 шт.
  • Кабель USB – 1 шт.
  • Ремешок – 1 шт.
  • CD с инструкцией – 1 шт.
  • Гарантийный талон – 1 шт.

