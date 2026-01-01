images
Phottix (89022) Strato TTL (приемник) для вспышек системы Nikon

Phottix
Артикул: OLE-0929

Phottix (89022) Strato TTL – четырехканальный приемник для вспышек Nikon. Предназначен для проводной и беспроводной синхронизации камеры и вспышек с полным сохранением функций TTL. Совместим только с передатчиком Phottix Strato TTL (89021). Работает на частоте 2,4 ГГц на расстоянии более 100 м. Позволяет делать фотографии со скоростью синхронизации 1/8000 с на расстоянии до 100 м. Питание осуществляется от двух батарей типа АА.

Описание

Комплектация

  • Приемник Phottix (89022) Strato TTL – 1 шт.
  • Батареи типа АА – 2 шт.
  • Кабели N8 и N10 (для Nikon) – 1 шт.
  • Кабель внешней синхронизации 3,5 мм – PC (приемник/вспышка) – 1 шт.
  • Кабель 3,5 мм на 3,5 мм (приемник/студийная вспышка) – 1 шт.
  • Адаптер 6,5 мм (для студийной вспышки) – 1 шт.
  • Строп (для фиксации приемника/передатчика) – 1 шт.
  • Кабель USB – 1 шт.
  • CD с инструкцией – 1 шт.
  • Гарантийный талон – 1 шт.

