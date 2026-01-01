Phottix (89022) Strato TTL (приемник) для вспышек системы Nikon

Москва
Phottix (89022) Strato TTL – четырехканальный приемник для вспышек Nikon. Предназначен для проводной и беспроводной синхронизации камеры и вспышек с полным сохранением функций TTL. Совместим только с передатчиком Phottix Strato TTL (89021). Работает на частоте 2,4 ГГц на расстоянии более 100 м. Позволяет делать фотографии со скоростью синхронизации 1/8000 с на расстоянии до 100 м. Питание осуществляется от двух батарей типа АА.
