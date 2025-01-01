images
Lumifor LRT-WT4-CUH 4-канальный радиосинхронизатор для Canon + PC-3,5 мм

Lumifor
Артикул: OLE-1062

Lumifor LRT-WT4-CUH – четырехканальный радиосинхронизатор. Является практически полным аналогом Raylab RRT-WT4-CUH. Комплект состоит из передатчика, приемника и кабеля для синхронизации со студийными осветителями. Используется для синхронизации фотокамер с накамерными вспышками системы Canon и со студийными осветителями с синхроконтактом 3,5 мм. Приемник имеет дополнительный адаптер для крепления студийного зонта. Работает на частоте 433,075М Гц.   

Комплектация

 

