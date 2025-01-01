Phottix Ares (89230) передатчик-приемник для Canon и Nikon

Описание

С горячим башмаком и портом синхронизации 3,5 мм Phottix Ares может быть использован в качестве триггера как для системных вспышек, так и для студийных осветителей. Передатчик и приемник имеют разъемы для постоянного источника питания, и могут быть подключены к электрическим розеткам при использовании в студийных условиях. Функция "запуск-всех" позволяет фотографу "поджечь" сразу все системные вспышки и осветители, подключенные к приемникам Phottix Ares и настроенные на разные рабочие каналы. Данная функция удобна при использовании множества различных осветителей на мероприятии или свадьбе. Характеристики:

частота – 2,4 ГГЦ

каналы – 8 каналов и функция "запуск всех"

питание – 2xAA батареи (передатчик и приемник), блок питания 5В (приемник)

максимальная скорость синхронизации – 1/250 с

антенна – встроенная

напряжение на входе – 2,2-3,2 В

максимальный рабочий ток – 45 мA,

ток в режиме ожидания – 7 мA (один канал), 27 мA (все каналы)

размеры, мм 104х50х35

вес – 108 г (с батареями), 61 г (без батарей)

Приемник: