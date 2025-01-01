images
Phottix Ares (89230) передатчик-приемник для Canon и Nikon

Phottix Ares (89230) передатчик-приемник для Canon и Nikon

Phottix
Артикул: NVF-719

Phottix Ares (89230) – простой, надежный и доступный радиосинхронизатор для работы с удаленными вспышками Canon и Nikon. Работает на расстоянии до 200 метров, скорость синхронизации до 1/250 секунды.

Описание

С горячим башмаком и портом синхронизации 3,5 мм Phottix Ares может быть использован в качестве триггера как для системных вспышек, так и для студийных осветителей. Передатчик и приемник имеют разъемы для постоянного источника питания, и могут быть подключены к электрическим розеткам при использовании в студийных условиях. Функция "запуск-всех" позволяет фотографу "поджечь" сразу все системные вспышки и осветители, подключенные к приемникам Phottix Ares и настроенные на разные рабочие каналы.  Данная функция удобна при использовании множества различных осветителей на мероприятии или свадьбе. Характеристики:

  • частота – 2,4 ГГЦ
  • каналы – 8 каналов и функция "запуск всех"
  • питание – 2xAA батареи (передатчик и приемник), блок питания 5В (приемник)
  • максимальная скорость синхронизации – 1/250 с
  • антенна – встроенная
  • напряжение на входе – 2,2-3,2 В
  • максимальный рабочий ток – 45 мA,
  • ток в режиме ожидания – 7 мA (один канал), 27 мA (все каналы)
  • размеры, мм 104х50х35
  • вес – 108 г (с батареями), 61 г (без батарей)

Приемник:

  • напряжение на входе – 2,2-3,2 В (блок питания 5 В )
  • разъемы – 3,5 мм порт синхронизации, выход горячий башмак
  • размеры, мм – 88x50x40
  • вес – 108 г (с батареями), 61 г (без батарей)

