Phottix Ares (89230) передатчик-приемник для Canon и Nikon

С горячим башмаком и портом синхронизации 3,5 мм Phottix Ares может быть использован в качестве триггера как для системных вспышек, так и для студийных осветителей. Передатчик и приемник имеют разъемы для постоянного источника питания, и могут быть подключены к электрическим розеткам при использовании в студийных условиях. Функция "запуск-всех" позволяет фотографу "поджечь" сразу все системные вспышки и осветители, подключенные к приемникам Phottix Ares и настроенные на разные рабочие каналы. Данная функция удобна при использовании множества различных осветителей на мероприятии или свадьбе. Характеристики:
- частота – 2,4 ГГЦ
- каналы – 8 каналов и функция "запуск всех"
- питание – 2xAA батареи (передатчик и приемник), блок питания 5В (приемник)
- максимальная скорость синхронизации – 1/250 с
- антенна – встроенная
- напряжение на входе – 2,2-3,2 В
- максимальный рабочий ток – 45 мA,
- ток в режиме ожидания – 7 мA (один канал), 27 мA (все каналы)
- размеры, мм 104х50х35
- вес – 108 г (с батареями), 61 г (без батарей)
Приемник:
- напряжение на входе – 2,2-3,2 В (блок питания 5 В )
- разъемы – 3,5 мм порт синхронизации, выход горячий башмак
- размеры, мм – 88x50x40
- вес – 108 г (с батареями), 61 г (без батарей)