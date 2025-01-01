images
Phottix Ares (89231) приемник

Phottix
Артикул: NVF-725

Phottix Ares (89231) – дополнительный приемник для радиосинхронизатора Phottix Ares, который используется с удаленными вспышками Canon и Nikon. Работает на расстоянии до 200 метров, скорость синхронизации до 1/250 секунды.

Описание

Характеристики:

  • напряжение на входе – 2,2-3,2 В (блок питания 5 В )
  • разъемы – 3,5 мм порт синхронизации, выход горячий башмак
  • размеры, мм – 88x50x40
  • вес – 108 г (с батареями), 61 г (без батарей)

Fotokvant MAC-10 переходник-адаптер с 3,5 мм на 6,3 мм для синхронизаторов
Fotokvant MAC-10 переходник-адаптер с 3,5 мм на 6,3 мм для синхронизаторов
