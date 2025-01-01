Phottix Ares (89231) приемник

Артикул: NVF-725

Phottix Ares (89231) – дополнительный приемник для радиосинхронизатора Phottix Ares, который используется с удаленными вспышками Canon и Nikon. Работает на расстоянии до 200 метров, скорость синхронизации до 1/250 секунды.