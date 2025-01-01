images
images
Elinchrom SkyPort Receiver Plus (19369) радиосинхронизатор (приемник) для камеры
Elinchrom SkyPort Receiver Plus (19369) радиосинхронизатор (приемник) для камеры

Elinchrom SkyPort Receiver Plus (19369) радиосинхронизатор (приемник) для камеры

Elinchrom
Артикул: NVF-6956

Elinchrom SkyPort Receiver Plus (19369) – радиосинхронизатор для камеры, позволяет синхронизировать накамерные вспышки и студийные вспышки с проводным запуском.

Описание

Характеристики:

  • частотных каналов – 8
  • дальность до, м – 200
  • режим – нормальный и "скоростной" (для камер, имеющих объектив с центральным затвором)
  • коннектор для горячего башмака – металлический
  • дополнительный разъем синхронизации 2.5 мм – есть

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Fotokvant SB-30120EL стрипбокс 30х120 см с адаптером Elinchrom
Fotokvant SB-30120EL стрипбокс 30х120 см с адаптером Elinchrom
Арт. NVF-9257
Fotokvant SB-30120EL стрипбокс 30х120 см с адаптером Elinchrom
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Fotokvant SB-30120EL - стрипбокс размером 30х120 см с адаптером Elinchrom.

Легкий прямоугольный стрипбокс для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока. 

5 280 ₽
В корзину
-15 %
GreenBean LanternBall 65BW софтбокс быстроскладной
GreenBean LanternBall 65BW софтбокс быстроскладной
GreenBean LanternBall 65BW софтбокс быстроскладной
Арт. DAN-5723
GreenBean LanternBall 65BW софтбокс быстроскладной
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 1 дн, 14 ч

Быстроскладной софтбокс GreenBean LanternBall 65BW.

Быстрораскладной сферический софтбокс для светодиодных осветителей и импульсных вспышек с байонетом Bowens. Диаметр - 65 см. Шторки - тканевые. Для удобства транспортировки и хранения поставляется в сумке.

-15 %14 590 ₽
12 400 ₽
В корзину

Видео

Пульт ДУ для телесуфлера Pixaero Mobus. Обзор
Пульт ДУ для телесуфлера Pixaero Mobus. Обзор
Видеообзор &quot;Универсальные сумки Fotokvant BSN-03 для фотографов и видеографов&quot;
Видеообзор "Универсальные сумки Fotokvant BSN-03 для фотографов и видеографов"
Фотосъемка вина на фоне оргстекла. Часть 2
Фотосъемка вина на фоне оргстекла. Часть 2
Как осветить фильм ужасов. 5 способов
Как осветить фильм ужасов. 5 способов
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера