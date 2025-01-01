Elinchrom SkyPort Receiver Plus (19369) радиосинхронизатор (приемник) для камеры

Временно нет в наличии

Elinchrom SkyPort Receiver Plus (19369) – радиосинхронизатор для камеры, позволяет синхронизировать накамерные вспышки и студийные вспышки с проводным запуском.

