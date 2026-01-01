images
Phottix Strato II (15656) дополнительный приемник для Canon

Phottix
Артикул: FTR-852

Дополнительный ресивер (приемник) для комплекта синхронизации Phottix Strato II для системы Canon.

Описание

Комплектация

Как выбрать синхронизатор? Для чего они нужны и какими бывают?

Phottix Strato II. Обзор и рекомендации

