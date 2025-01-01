Phottix TR-90 N8 (18320) пульт дистанционного управления с таймером (Nikon MC-36)

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Phottix TR-90 N8 – универсальный проводной пульт дистанционного управления , аналог Canon TC-80N3, Nikon MC-36.
Активирует спуск затвора и поддерживает режим Bulb в зеркальных фотокамерах Canon/Nikon. Имеет функции таймер автоспуска (self-timer), интервальный таймер (interval timer), таймер длительной экспозиции (long exposure count), счетчик кадров.
Характеристики:
Совместим с Nikon N90s/ F5/ F6/ F100/ F90X/D1/ D1H/ D1X/ D2/ D3/D2Hs/ D2X/ D2Xs/ D200/D300/ D700/D800/D800E/D4; Kodak DSC-14N; Fuji S3 Pro/ S5 Pro. Разъем кабеля данного комплекта поставки – N8
