images
Phottix TR-90 N8 (18320) пульт дистанционного управления с таймером (Nikon MC-36)

Phottix TR-90 N8 (18320) пульт дистанционного управления с таймером (Nikon MC-36)

Phottix
Артикул: NVF-5173

Phottix TR-90 N8 – универсальный проводной пульт дистанционного управления , аналог Canon TC-80N3, Nikon MC-36.

Описание

Активирует спуск затвора и поддерживает режим Bulb в зеркальных фотокамерах Canon/Nikon. Имеет функции таймер автоспуска (self-timer), интервальный таймер (interval timer), таймер длительной экспозиции (long exposure count), счетчик кадров.

Характеристики:

  • время экспозиции и интервал, с – 0 до 99:59:59 с интервалом 1
  • количество кадров – от 1 до 399
  • питание – 2xAAA
  • размер, мм – 155x40x18
  • вес, г – 105
  • длина кабеля, см – 85

Совместим с Nikon N90s/ F5/ F6/ F100/ F90X/D1/ D1H/ D1X/ D2/ D3/D2Hs/ D2X/ D2Xs/ D200/D300/ D700/D800/D800E/D4; Kodak DSC-14N; Fuji S3 Pro/ S5 Pro. Разъем кабеля данного комплекта поставки – N8

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

AFI MRP01 электрический мини-штатив с функцией панорамы. Обзор
AFI MRP01 электрический мини-штатив с функцией панорамы. Обзор
Grifon GRIF-29 Комплект студийного освещения и хромакей
Grifon GRIF-29 Комплект студийного освещения и хромакей
Обзор Fotokvant LED-80T Advanced Light
Обзор Fotokvant LED-80T Advanced Light
Как снимать лав-стори. Советы профессионального фотографа
Как снимать лав-стори. Советы профессионального фотографа
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера