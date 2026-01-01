Phottix Nikos C8 (16350) пульт дистанционного управления для Canon

автоспуск – производит задержку времени перед любым действием (до 99 ч 59 мин 59 с). Позволяет сделать одиночный снимок по истечении заданного времени

автоспуск – производит задержку времени перед любым действием (до 99 ч 59 мин 59 с). Позволяет сделать одиночный снимок по истечении заданного времени