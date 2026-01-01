Phottix Nikos C8 (16350) пульт дистанционного управления для Canon

Москва
Phottix Nikos C8 – пульт дистанционного управления, который является интервалометром, т.е. цифровым таймером, активирующим затвор фотоаппарата через определенные интервалы времени. Предназначен для работы с камерами системы Canon.
Пульт может применятся, как обыкновенный проводной пульт для спуска затвора фотокамеры. Можно использовать функциональную возможность автоспуска с задержкой, либо интервального таймера для произведения снимков с постоянным временным интервалом. Phottix® Nikos также является простым в применении пультом управления фотоаппарата DSLR. Благодаря небольшим габаритам, он с легкостью уместится в сумке с камерой, а антистатический ремешок позволит без труда повесить аксессуар на штатив.
Технические функции:
Характеристики:
Разъем кабеля данного комплекта поставки: C8
