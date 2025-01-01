images
Phottix Aion (16375) беспроводной пульт дистанционного управления с таймером для Nikon (Nikon ML-3)

Phottix
Артикул: NVF-5157

Phottix Aion – беспроводной пульт дистанционного управления с таймером для фотокамер Nikon, Nikon ML-3. Модель совмещает в себе возможности проводного и беспроводного радиопульта для фотокамер. Доступны функции: таймера и длительной экспозиции, спуска затвора фотокамеры, проводной и беспроводной режимы работы.

Описание

Доступные функции Phottix Aion:

  • двухступенчатая кнопка спуска затвора
  • автофокусировка (половина хода) и непосредственно спуск
  • таймер автоспуска
  • интервальный таймер спуска затвора (через определенные промежутки времени). Функция таймера может быть установлено от 1 секунды до 99 часов 59 минут 59 секунд
  • таймер длительной экспозиции
  • счетчик кадров

Режимы съемки:

  • покадровая
  • серийная (5 кадров)
  • с задержкой 2 секунды
  • длительная выдержка экспозиции

Характеристики:

  • дальности действия, м – 60
  • батареи – ААА
  • температура хранения, С – -10 до +60
  • время нахождения в режиме ожидания, ч – 48
  • частота, ГГц – 2,4
  • жк-экран с подсветкой
  • таймер
  • сила сигнала передатчика, dBm – ≤-10
  • рабочее напряжение, В – 3
  • размер, мм – 130,4х46,2х22
  • вес, г – 56,5

Приемник:

  • чувствительность приемника сигнала, dBm  – 90
  • рабочее напряжение, В – 3
  • размер, мм – 85х37,4х30,9
  • вес, г – 37,5

