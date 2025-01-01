Phottix Aion (16375) беспроводной пульт дистанционного управления с таймером для Nikon (Nikon ML-3)

Артикул: NVF-5157

Phottix Aion – беспроводной пульт дистанционного управления с таймером для фотокамер Nikon, Nikon ML-3. Модель совмещает в себе возможности проводного и беспроводного радиопульта для фотокамер. Доступны функции: таймера и длительной экспозиции, спуска затвора фотокамеры, проводной и беспроводной режимы работы.