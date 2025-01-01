Phottix (10014) ИК-пульт дистанционного управления для Sony

Артикул: NVF-5163

Phottix для Sony – новая модификация инфракрасного пульта дистанционного управления Phottix для фотокамер Sony, который позволяет активировать спуск затвора фотокамеры дистанционно. Имеет функции мгновенного спуска, а также с двухсекундной задержкой. Пульт необходим для автопортретной, групповой съемки с автором в кадре, макро- и астрофотографии.