images
Phottix (10014) ИК-пульт дистанционного управления для Sony

Phottix (10014) ИК-пульт дистанционного управления для Sony

Phottix
Артикул: NVF-5163

Phottix для Sony – новая модификация инфракрасного пульта дистанционного управления Phottix для фотокамер Sony, который позволяет активировать спуск затвора фотокамеры дистанционно. Имеет функции мгновенного спуска, а также с двухсекундной задержкой. Пульт необходим для автопортретной, групповой съемки с автором в кадре, макро- и астрофотографии.

Описание

Phottix (10014) ИК-пульт дистанционного управления для Sony

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Как фотографировать птиц. Птичья фотостудия Тони Нортропа
Как фотографировать птиц. Птичья фотостудия Тони Нортропа
Как улучшить освещение при видеосъемке на DSLR
Как улучшить освещение при видеосъемке на DSLR
Джанни Гардин
Джанни Гардин
Как снимать лав-стори. Советы профессионального фотографа
Как снимать лав-стори. Советы профессионального фотографа
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Потолочные системы для студии
Обменяй бумажный фон
TRADE IN
Интересное!
Фонари для съемки
Категория
Спецэффекты
,
Очки фотографа
Штативы для фото- видеокамер
Кабели передачи данных
Снимай сразу в компьютер
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера