Grifon TR-3 инфракрасный синхронизатор

Артикул: FTR-948

С помощью инфракрасного синхронизатора Grifon TR-3/Falcon eyes TR-3 можно дистанционно запускать студийные и накамерные вспышки, которые оснащены ловушкой.

Обычно ИК-синхронизатор устанавливается в стандартный горячий башмак фотоаппарата. В фотоаппараты с горячим башмаком Sony-Alpha или Minolta устанавливается через адаптер-переходник Falcon eyes /Grifon HS-25SA или PIXEL TF-325. Синхронизатор оснащен поворотной головкой, что позволяет избегать эффекта "красного пятна" при предметной съемке.