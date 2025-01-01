images
Grifon TR-3 инфракрасный синхронизатор

Grifon
Артикул: FTR-948

С помощью инфракрасного синхронизатора Grifon TR-3/Falcon eyes TR-3 можно дистанционно запускать студийные и накамерные вспышки, которые оснащены ловушкой.

Обычно ИК-синхронизатор устанавливается в стандартный горячий башмак фотоаппарата. В фотоаппараты с горячим башмаком Sony-Alpha или Minolta устанавливается через адаптер-переходник Falcon eyes /Grifon HS-25SA или PIXEL TF-325. Синхронизатор оснащен поворотной головкой, что позволяет избегать эффекта "красного пятна" при предметной съемке.

Описание

Комплектация

  • ИК-синхронизатор

Полезные ссылки

