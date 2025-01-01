Grifon TR-3 инфракрасный синхронизатор

Grifon SB-30120 – софтбокс стрип размером 30х120 см.
Вес - 1,3 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
С помощью инфракрасного синхронизатора Grifon TR-3/Falcon eyes TR-3 можно дистанционно запускать студийные и накамерные вспышки, которые оснащены ловушкой.
Обычно ИК-синхронизатор устанавливается в стандартный горячий башмак фотоаппарата. В фотоаппараты с горячим башмаком Sony-Alpha или Minolta устанавливается через адаптер-переходник Falcon eyes /Grifon HS-25SA или PIXEL TF-325. Синхронизатор оснащен поворотной головкой, что позволяет избегать эффекта "красного пятна" при предметной съемке.
Тканевый фон Grifon - пятнистый с крупными разводами серо-белый.
Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Fotokvant SB-30120BW – софтбокс размером 30х120 см с адаптером Bowens. Легкий прямоугольный стрипбокс для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока.
Работай с цветом без бликов
Wansen