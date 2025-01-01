Phottix (38400) адаптер соединения устройств c разъемом горячий башмак для фотокамер Sony

Арт. NVF-8332Visico 8D3225FP-200W лампа для VT-300 и VT-400
Наличие
Москва: более 10 шт
Visico 8D3225FP-200W – лампа импульсная Visico для VT-300 и VT-400, подходит для работы с приборами мощностью 300-400 Дж.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Phottix (38400) – адаптер c разъемом горячий башмак для фотокамер Sony. Предназначен для соединения различных устройств и аксессуаров Phottix с камерами Sony. Изготовлен из алюминия и пластика.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Visico 8D3225FP-200W – лампа импульсная Visico для VT-300 и VT-400, подходит для работы с приборами мощностью 300-400 Дж.
Wansen
Работай с цветом без бликов