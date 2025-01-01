Grifon HS-25 C переходник-синхронизатор

Fotokvant MAC-12 – переходник-адаптер с 3,5 мм (папа) на 6,3 мм (мама) для синхронизаторов.
Имеет позолоченное покрытие для максимальной передачи сигнала и долговечности. Комплектность поставки - 1 шт.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Переходник-синхронизатор Grifon HS-25 устанавливается на «горячий башмак» фотокамеры или на резьбу 1/4".
Имеется разъем для присоединения синхрошнура.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Fotokvant MAC-12 – переходник-адаптер с 3,5 мм (папа) на 6,3 мм (мама) для синхронизаторов.
Имеет позолоченное покрытие для максимальной передачи сигнала и долговечности. Комплектность поставки - 1 шт.
Pixel J3,5-DC1 – синхрокабель для пульта дистанционного управления, который предназначен для синхронизации пульта и фотокамеры Nikon. Совместим с камерами Nikon – D80, D70s. Длина, см – 120.
Fotokvant WT4-2R – четырехканальный радиосинхронизатор с двумя приемниками. Предназначен для синхронизации любой фотокамеры с двумя накамерными вспышками. Радиус действия до 30 м. Через переходники типа RAC-SYN03 может работать и со студийными моноблоками.
DGTape MATT Gaffa Tape White - тейп матовый белый, размер 24 мм х 50 м.
Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 24 мм х 50 м. Цвет - белый, матовый.
Работай с цветом без бликов
Wansen