Grifon HS-25 C переходник-синхронизатор

Арт. NVF-9111

Fotokvant WT4-2R – четырехканальный радиосинхронизатор с двумя приемниками. Предназначен для синхронизации любой фотокамеры с двумя накамерными вспышками. Радиус действия до 30 м. Через переходники типа RAC-SYN03 может работать и со студийными моноблоками.