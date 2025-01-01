Артикул: NVF-6622

Grifon HS-25 E – переходник-синхронизатор, который имеет крепление горячий башмак с центральным контактом, два разноименных разъема для подключения синхрокабеля (розетка и вилка), а также кнопку для запуска вспышек. Размер, мм – 40х30х30.