Falcon Eyes CL-35F - зажим "мама" 16 мм для студийных адаптеров.
Вес - 250 грамм.
Grifon HS-25 E – переходник-синхронизатор, который имеет крепление горячий башмак с центральным контактом, два разноименных разъема для подключения синхрокабеля (розетка и вилка), а также кнопку для запуска вспышек. Размер, мм – 40х30х30.
Fujimi FJO-18 – октобокс для накамерной вспышки, позволяет получить мягкий и объемный свет.
Благодаря уникальному адаптеру и пружинному каркасу софтбокса сборка занимает минимум времени. Для нее не нужны винты, стержни, защелки и прочие крепежи подобного типа. Диаметр октобокса 18 см.
Falcon Eyes SS-100 – лампа-вспышка с плавной регулировкой мощности от 1/8 до максимальной. Максимальная мощность 100 Дж. Цветовая температура 5300-5600 К. Устанавливается в патрон Е27. Вес 400 г.
Fotokvant MAC-12 – переходник-адаптер с 3,5 мм (папа) на 6,3 мм (мама) для синхронизаторов.
Имеет позолоченное покрытие для максимальной передачи сигнала и долговечности. Комплектность поставки - 1 шт.
Fujimi FJ 706GB-180/210 – тканевый фон хромакей двусторонний, сине-зеленого цвета.
Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Размер, см – 180х210. В комплекте чехол для переноски.
Wansen
