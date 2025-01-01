Falcon Eyes SC-2 универсальный переходник горячий башмак

Falcon Eyes CL-35AL – зажим для крепления студийного оборудования преимущественно на плоские поверхности, такие как крышка стола, шкаф и прочее.
Falcon Eyes SС-2 – универсальный переходник с горячего башмака на стандартный PC-выход для синхрокабеля.
С помощью фотозонта Falcon Eyes UR-48WB фотограф может быстро получить мягкий отраженный свет. Диаметр купола 97 см
Зонт может быть использован не только в фотографии, но и при видеосъемке с галогенными осветителями. Фотозонт легко складывается и не занимает много места при транспортировке. Вес - 400 г.
Grifon RF-18HC – стандартный рефлектор с матовой отражающей поверхностью.
Внешний диаметр 18 см. Байонет Bowens. Комплектуются сотами 40 градусов.
Fotokvant MAC-12 – переходник-адаптер с 3,5 мм (папа) на 6,3 мм (мама) для синхронизаторов.
Имеет позолоченное покрытие для максимальной передачи сигнала и долговечности. Комплектность поставки - 1 шт.