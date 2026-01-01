Sintez Disco Fog HAZE OIL жидкость для генераторов тумана 1 л

Описание

Подходит для всех марок Haze-генераторов компрессионного типа, предназначенных для работы с Haze-жидкостями на масляной основе. Уникальный состав благоприятно влияет на работу дорогостоящего оборудования, не засоряя его.

Жидкость сертифицирована и соответствует санитарным нормам.

ВНИМАНИЕ! Не использовать в пищу!

При попадании в глаза промыть обильным количеством воды. При необходимости проконсультироваться у врача.

Условия хранения – хранить в закрытой таре при температуре -10 град. до +40, избегать попадания прямых солнечных лучей.

Фасовка – канистра пластиковая 5 литров. Упаковка – 4 канистры в картонной коробке.