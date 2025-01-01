 GreenBean NP-F970 PRO аккумулятор 10000 мАч. 

Описание

Внутри GreenBean NP-F970 PRO установлены элементы питания формата 18650 корейского бренда LG. Такие аккумуляторы надежны, безопасны и долговечны. Количество циклов перезаряда не менее 1000 (до снижения ёмкости на 30%) .

Аккумуляторный литий-ионный блок GreenBean NP-F970 PRO оснащен контроллером питания с защитой от перезаряда, глубокого разряда, перегрузки по току и короткого замыкания.

Аккумулятор способен работать в диапазоне температур от -20 до +60°С, благодаря чему может использоваться круглогодично – и зимой и летом. Однако время работы батареи сокращается, когда она работает при отрицательных температурах.

Характеристики: