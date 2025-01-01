images
GreenBean NP-F970 PRO аккумулятор 10000 мАч
GreenBean
Артикул: MTG-1712

 GreenBean NP-F970 PRO аккумулятор 10000 мАч. 

 Литий-ионный аккумулятор GreenBean NP-F970 PRO повышенного ресурса емкостью 10050 мАч предназначен для использования с устройствами такими как осветители, видеосендеры, видеомониторы и прочие. А также может применяться с приборами других производителей, которые питаются от аккумуляторов типа NP-F.

Описание

Внутри GreenBean NP-F970 PRO установлены элементы питания формата 18650 корейского бренда LG. Такие аккумуляторы надежны, безопасны и долговечны. Количество циклов перезаряда не менее 1000 (до снижения ёмкости на 30%) .

Аккумуляторный литий-ионный блок GreenBean NP-F970 PRO оснащен контроллером питания с защитой от перезаряда, глубокого разряда, перегрузки по току и короткого замыкания.

Аккумулятор способен работать в диапазоне температур от -20 до +60°С, благодаря чему может использоваться круглогодично – и зимой и летом. Однако время работы батареи сокращается, когда она работает при отрицательных температурах.

Характеристики:

  • Номинальная емкость 10050 мАч
  • Номинальное напряжение 7,2 В
  • Напряжение заряда 8,4 В
  • Метод зарядки CC-CV
  • Температура заряда +20 до +30°С
  • Температура эксплуатации -20 до +60°С
  • Ток зарядки (при 0°С…+45°С) 1,0 А
  • Ток при быстрой зарядке (0°С…+45°С) 2,0 А
  • Размер 70.4х38.4х60 мм
  • Вес 300 г

