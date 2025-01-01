Проводной микрофон с 8-ми метровым кабелем и батареей LR44 (1,5В), частотный диапазон 50-15000 Гц, 25 дБ А, поп-фильтр
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
GreenBean NP-F970 PRO аккумулятор 10000 мАч.
Литий-ионный аккумулятор GreenBean NP-F970 PRO повышенного ресурса емкостью 10050 мАч предназначен для использования с устройствами такими как осветители, видеосендеры, видеомониторы и прочие. А также может применяться с приборами других производителей, которые питаются от аккумуляторов типа NP-F.
Внутри GreenBean NP-F970 PRO установлены элементы питания формата 18650 корейского бренда LG. Такие аккумуляторы надежны, безопасны и долговечны. Количество циклов перезаряда не менее 1000 (до снижения ёмкости на 30%) .
Аккумуляторный литий-ионный блок GreenBean NP-F970 PRO оснащен контроллером питания с защитой от перезаряда, глубокого разряда, перегрузки по току и короткого замыкания.
Аккумулятор способен работать в диапазоне температур от -20 до +60°С, благодаря чему может использоваться круглогодично – и зимой и летом. Однако время работы батареи сокращается, когда она работает при отрицательных температурах.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Проводной микрофон с 8-ми метровым кабелем и батареей LR44 (1,5В), частотный диапазон 50-15000 Гц, 25 дБ А, поп-фильтр
Wansen
Работай с цветом без бликов