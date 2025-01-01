GreenBean MiniPack 120 аккумулятор. 

Описание

Компактный и легкий аккумуляторный блок с адаптером типа V-mount и емкостью 120 Вт·ч, который выдерживает ток до 10 А при номинальном напряжении 14.4 В. GreenBean MiniPack 120 разработан специально для питания портативных камер, осветителей, видеомониторов, стабилизаторов и другого дополнительного оборудования для кино- и видеосъемок. Отлично подходит для выездных съемок и частых путешествий.

Аккумуляторный блок GreenBean MiniPack изготовлен на основе литий-ионных компонентов и оснащен контроллером питания и светодиодной индикацией заряда батареи. Встроенная интеллектуальная схема управления защищает сам аккумулятор, а также подключаемые устройства от повреждений, вызванных током, напряжением, высокой температурой или коротким замыканием.

Помимо устройств, оборудованных аккумуляторной площадкой V-mount, от данного аккумулятора могут питаться или заряжаться и прочие устройства, в том числе мобильные телефоны, планшеты, накамерные осветители, микрофоны и т.д. Для этого на корпусу имеются два разъема D-Tap с выходным напряжением 16.8 В 10 A, один разъем USB Type А – 5В 3А и один разъем USB Type C – 5В 3А. Также с помощью дополнительной аккумуляторной площадки V-Mount (приобретается отдельно, например GreenBean Plate V-mount) возможна установка аккумулятора на большинство студийных осветителей, напряжение которых не превышает 16 В.

Заряжается аккумулятор GreenBean MiniPack 120 с помощью стандартного зарядного устройства с V-образным адаптером (например, GreenBean DualCharger Pro V3A и GreenBean MultiCharger) или с помощью обоих портов D-Tap и USB Type-C. На входе D-Tap и UCB Type-C поддерживается режим быстрой зарядки Power Delivery (PD 60 Вт).

Характеристики: