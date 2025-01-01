images
images
images
images
-15 %
GreenBean MiniPack 120 аккумулятор
GreenBean MiniPack 120 аккумулятор
GreenBean MiniPack 120 аккумулятор
GreenBean MiniPack 120 аккумулятор

GreenBean MiniPack 120 аккумулятор

GreenBean
Артикул: MTG-1709

GreenBean MiniPack 120 аккумулятор. 

Аккумуляторный литий-ионный блок MiniPack с адаптером V-mount. Номинальная емкость 120 Вт·ч (8400 мАч), выходное напряжение 14.4 В, компактное исполнение. Разъемы: 2 х D-Tap, 1 х USB Type А, 1 х USB Type C.

Описание

Компактный и легкий аккумуляторный блок с адаптером типа V-mount и емкостью 120 Вт·ч, который выдерживает ток до 10 А при номинальном напряжении 14.4 В. GreenBean MiniPack 120 разработан специально для питания портативных камер, осветителей, видеомониторов, стабилизаторов и другого дополнительного оборудования для кино- и видеосъемок. Отлично подходит для выездных съемок и частых путешествий.

Аккумуляторный блок GreenBean MiniPack изготовлен на основе литий-ионных компонентов и оснащен контроллером питания и светодиодной индикацией заряда батареи. Встроенная интеллектуальная схема управления защищает сам аккумулятор, а также подключаемые устройства от повреждений, вызванных током, напряжением, высокой температурой или коротким замыканием.

Помимо устройств, оборудованных аккумуляторной площадкой V-mount, от данного аккумулятора могут питаться или заряжаться и прочие устройства, в том числе мобильные телефоны, планшеты, накамерные осветители, микрофоны и т.д. Для этого на корпусу имеются два разъема D-Tap с выходным напряжением 16.8 В 10 A, один разъем USB Type А – 5В 3А и один разъем USB Type C – 5В 3А. Также с помощью дополнительной аккумуляторной площадки V-Mount (приобретается отдельно, например GreenBean Plate V-mount) возможна установка аккумулятора на большинство студийных осветителей, напряжение которых не превышает 16 В.

Заряжается аккумулятор GreenBean MiniPack 120 с помощью стандартного зарядного устройства с V-образным адаптером (например, GreenBean DualCharger Pro V3A и GreenBean MultiCharger) или с помощью обоих портов D-Tap и USB Type-C. На входе D-Tap и UCB Type-C поддерживается режим быстрой зарядки Power Delivery (PD 60 Вт).

Характеристики:

  • Модель MiniPack 120
  • Максимальная энергия батареи 120 Вт·ч
  • Номинальное выходное напряжение 14.4 В
  • Номинальная емкость 8400 мАч
  • Порты D-Tap*2, USB-С, USB-A
  • Входное напряжение D-Tap 16.8 В/5А
  • Входное напряжение USB-С 5В/3A, 9В/3A, 12В/3A, 15В/3A,20В/3A Max 60Вт PD
  • Выходное напряжение D-Tap 2* 10.8-16.8ВMAX:10A
  • Выходное напряжение USB-А 5В/3A, 9В/2A, 12В/1.5A QC 18Вт
  • Выходное напряжение USB-С 5В/3A, 9В/3A, 12В/3A, 15В/3A,20В/3A Max 60Вт PD
  • Тип элементов Li-ion
  • Тип крепления V-mount
  • Индикатор LED
  • Материал корпуса пластик
  • Рабочая температура -10...+60 °C
  • Размеры 136х92х59.5мм
  • Вес 0.78кг.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Boya BY-PVM1000 профессиональный конденсаторный микрофон Пушка
Boya BY-PVM1000 профессиональный конденсаторный микрофон Пушка
Phottix (81430) Nuada P VLED светодиодный осветитель с аккумулятором. Обзор
Phottix (81430) Nuada P VLED светодиодный осветитель с аккумулятором. Обзор
Konova K3 Slider
Konova K3 Slider
Видеоурок «Гелевые фильтры. Портретная съемка»
Видеоурок «Гелевые фильтры. Портретная съемка»
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера